Après Dimata, Santini vient renforcer l'attaque d'Anderlecht

Après Landry Dimata, c'est un autre ancien attaquant du... Standard qui vient renforcer le secteur offensif d'Anderlecht : le RSCA a officialisé ce mardi l'arrivée d'Ivan Santini, 29 ans, en provenance de Caen.

"Ces deux dernières saisons, le Croate y était une valeur extrêmement sûre en pointe. Au sein de la formation normande, le buteur a marqué 27 buts en 75 matches. Ivan jouera chez les Mauve et Blanc avec le numéro 19, a précisé le communiqué du club bruxellois. Le buteur connaît aussi notre championnat sur le bout des doigts. Lors de sa période à Courtrai, il marqua 30 buts en 69 matches et ensuite 12 goals en 28 duels avec le Standard. Avec les Rouches, il a gagné la Coupe en délivrant un assist et en inscrivant le but décisif lors de la finale. Ivan Santini est donc le garant de nombreux buts, il l’a démontré dans chaque club où il est passé."