Après 5125 jours, Kompany renoue avec la victoire en Pro League

Anderlecht est parvenu à rompre la 'malédiction Kompany' ce dimanche avec le succès 2-0 face à Genk lors de la 20e journée de championnat. Depuis le début du championnat, les Mauves n’étaient jamais parvenus à s’imposer avec leur capitaine dans le onze de base. C’est désormais chose faite.

Perturbé par les blessures, le Diable rouge n’a joué que six matches de Pro League cette saison. Des matches où Anderlecht n’a récolté que deux partages et quatre défaites. Signalons tout de même que les Bruxellois ont remporté deux matches de Coupe de Belgique (contre le Beerschot et Mouscron) avec Kompany au coup d’envoi.

La série de matches sans victoire de Kompany dans notre championnat était même longue de 10 matches si l’on prend en considération les quatre dernières rencontres disputées (deux partages, deux défaites) par le 'Prince' avec Anderlecht lors de la saison 2005-2006, sa dernière avant ses aventures à Hambourg et Manchester City.

Il faut donc remonter au 10 décembre 2005 pour retrouver une victoire de Kompany dans notre championnat. A l’époque, Anderlecht s’était imposé 1-2 contre Zulte Waregem grâce à des buts de Wilhelmsson… et Kompany.

En gagnant ce dimanche, le capitaine bruxellois a mis fin à une abstinence (forcée) de 5125 jours soit plus de 14 ans.