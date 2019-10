Après 471 matches professionnels, Mirallas marque en Pro League et contribue à la victoire de l'Antwerp

Dire que Kevin Mirallas a roulé sa bosse tout au long de sa carrière serait un doux euphémisme. Depuis ses débuts professionnels en 2005, le Diable rouge a disputé 471 rencontres, dans 5 championnats différents (France, Angleterre, Grèce, Italie et donc Belgique). Fait assez notable, l'ailier est toujours parvenu à inscrire au moins un but partout où il est passé.

Dans les détails, cela donne ceci : 12 buts inscrits pour Lille (en 94 matchs), 5 avec Saint-Etienne (69 matches), 36 sous les couleurs de l'Olympiakos (86 matches), 38 avec Everton (186 matches), et deux avec la Fiorentina la saison dernière (en 30 matches). Au final, il lui aura fallu six rencontres avec l'Antwerp pour trouver la mire, ce samedi soir sur pénalty contre Courtrai. 84e but professionnel donc pour le Liégeois qui inscrit donc sa toute première rose en Pro League. "Je suis content, surtout que j'avais eu plusieurs buts annulés ces dernières semaines, mes coéquipiers me chambraient. Je suis content, même si le plus important ce sont les trois points." a-t-il sobrement indiqué.

Le but de Mirallas aura été le premier pour l'Antwerp face à Courtrai. Après la mi-temps, le Great Old a enclenché la vitesse supérieure pour asphyxier leur adversaire et définitivement prendre l'ascendant. Deux buts, l'un de Rodrigues, l'autre de Lamkel Zé, ont permis aux Anversois de prendre le large avant un but en fin de match de Stojanovic pour les locaux. Au classement, l'Antwerp pointe à la 4e place, Courtrai est confortablement installé dans le ventre mou (11e).