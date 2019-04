Appiah : "On aurait pu ne pas perdre, mais l'efficacité de Bruges a fait la différence"

Anderlecht s'est incliné pour la deuxième fois en deux rencontres de play-offs I. Déjà sèchement battus par Genk lors de la journée inaugurale (3-0) les Bruxellois ont une nouvelle fois encaissé trois buts face au Club de Bruges (2-3), qui ne s'était plus imposé au Parc Astrid depuis plus de vingt ans. Pour l'arrière droit français du RSCA Dennis Appiah, c'est l'efficacité de leurs adversaires qui a fait la différence.

"On a un sentiment, bizarre, parce que je ne suis pas sûr qu'on mérite de perdre, a résumé l'ancien joueur de Caen au micro de la RTBF. En deuxième période, on aurait pu revenir, et ne pas perdre ce match. Avec zéro point, c'est sûr que c'est compliqué, mais il faut se servir de notre deuxième mi-temps pour essayer de gagner dimanche contre l'Antwerp. Nous ne sommes pas abattus, mais plutôt frustrés. On sentait qu'on pouvait faire quelque chose sur ce match. Ils ont gagné, bravo à eux, et on va essayer de repartir sur une série de vingt ans à présent !"

"Il n'y a avait pas beaucoup de positif à Genk, il y en a un peu plus aujourd'hui, sur la deuxième mi-temps, a repris le back droit d'Anderlecht. On n'a rien lâché, on a à chaque fois essayé de revenir au score. C'est, je pense, l'efficacité qui a fait la différence. Bruges a été efficace, nous, on a eu des occasions, et on n'a pas réussi à les mettre au fond."