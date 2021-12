Antwerp – Standard : scènes désolantes avec trois "bagarres" générales, deux exclus et de la tension exacerbée

Ces derniers temps, le football nous "offre" des images dont on se passerait bien, de quoi dégoûter les plus passionnés du ballon rond. Et ça a de nouveau été le cas dans le choc de ce dimanche en Pro League du côté d’Anvers lors d’Antwerp-Standard (2-3). Une bagarre a éclaté entre les deux équipes au moment de l’entrée aux vestiaires. Des événements qui ont mené à l’exclusion directe du joueur de l’Antwerp, Abdoulaye Seck. Mais également à celle de Jelle Bataille plus tard dans la rencontre.

Alors que Selim Amallah et Bjorn Engels discutaient sur le chemin des vestiaires, Abdoulaye Seck était tout proche. Les choses se sont alors précipitées et Seck semblait tout d’un coup totalement hors de lui. Le regroupement s’est fait au bord du terrain dans une cohue générale, de nombreux joueurs tentant de calmer les choses et d’écarter Abdoulaye Seck. Mais ce dernier, hors de lui, a continué à invectiver un ou plusieurs joueurs adverses. Lawrence Visser a alors dégainé le carton rouge pour le joueur sénégalais. À l’heure qu’il est, on ignore les raisons de la colère du joueur.

Alors qu’on avait encore du mal à digérer ces images, les joueurs ont remis ça par deux fois en fin de rencontre. Jelle Bataille a été exclu après avoir mis une petite claque totalement inutile à un joueur du banc du Standard, lui reprochant d’avoir conservé le ballon pour gagner du temps. Un regroupement général encore très tendu a alors eu lieu.

Une fois le coup de sifflet final donné, rebelote. Avec cette fois des cartons jaunes très cléments de la part du référé. Et de nouvelles images pathétiques.