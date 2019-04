Antwerp-Standard : La troisième place comme enjeu (LIVE commenté 20h45)

Le Standard ouvrira le bal par un périlleux déplacement à l'Antwerp dans un match crucial pour la troisième place. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté dès 20h45.



Les Liégeois totalisent 33 points (sans les trois qu'ils devraient récupérer sur tapis vert après le match arrêté contre Anderlecht) alors que le Great Old affiche 35 unités au compteur.



Longtemps mené par les troupes de Laszlo Boloni à Sclessin fin mars, le Standard avait inversé la situation dans les 20 dernières minutes. Grâce à son bloc solide et ses individualités offensives, l'Antwerp, compliqué à manœuvrer, a battu Genk (1-0) et partagé contre le Club de Bruges (0-0) au Bosuil.