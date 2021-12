Au programme de l’émission, toute l’équipe de Complètement Foot reviendra sur le match Antwerp-Standard, mais aussi la victoire d’Anderlecht, celle de l’Union. Et puis, on debrief aussi la semaine européenne et le coefficient belge. L’équipe de "Complètement Foot" reviendra aussi avec Stéphane Breda sur différentes phases litigieuses de cette 18e journée de Jupiler Pro League.