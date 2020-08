Antwerp - Gand : Faris Haroun manque... l'immanquable en début de match

Avec près de 300 rencontres de Pro League au compteur et une belle expérience à l'étranger, Faris Haroun est une valeur sûre du Championnat de Belgique.

Mais le milieu de terrain de 34 ans n'a plus trouvé le chemin des filets depuis quelques mois... En aurait-il perdu le mode d'emploi ?

Ce samedi, alors que la rencontre entre l'Antwerp et La Gantoise avait débuté depuis moins de quatre minutes, l'ancien joueur de Genk, du Cercle et du Beerschot a vu le ballon arrivé dans ses pieds alors qu'il se trouvait à environ... deux mètres du but et que Davy Roef se trouvait loin derrière sa ligne.

Peut-être surpris, Faris Haroun a expédié le cuir dans la tribune, alors que son premier but de la saison lui tendait les bras...

Cela ne l'a apparemment pas trop perturbé, puisqu'il a délivré un assist à l'inévitable Dieumerci Mbokani quelques minutes plus tard !