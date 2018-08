Et si on se dirigeait vers un duel Anderlecht-Bruges en tête du championnat cette saison? C'est sans doute trop tôt pour le dire mais les Brugeois ont en tout cas la possibilité de rejoindre les Bruxellois en tête du classement ce dimanche avec 12 points, un sans-faute. Et cela, avant un choc opposant les deux équipes dimanche prochain. Mais un obstacle se dresse néanmoins devant le Club. L'Antwerp, débute très bien sa saison (deux victoires, un partage) et aura à cœur de briller cette après-midi. RTBF.be/sport vous propose de suivre le but par but du match dès 14h30.