Antwerp – Charleroi : montrer que la crise est définitivement passée (Live commenté 13h30)

L’affiche de cette dernière journée de 2020 opposera ce dimanche à 13h30 l’Antwerp à Charleroi. Après un coup de mou en octobre et novembre, les Zèbres viennent d’aligner trois succès de rang, pouvant à nouveau afficher des ambitions de playoffs, que joueront cette année les quatre premiers de la saison régulière.

>> Lire aussi : Ne dites pas Jupiler Pro League, mais Younited Pro League pendant trois jours

>>Lire aussi : Pro League : Saurez-vous répondre à ces 9 questions sur l’année 2020… sans commettre une seule erreur ?

>>Lire aussi : Les clubs de Pro League lancent leur "action de Noël" et mettent leurs maillots aux enchères

Mais pour cela, il faudra se sortir d’un déplacement difficile à l’Antwerp. Car même si le club est moins bien, aller gagner là-bas n’est pas toujours évident. Mais l’Antwerp a dû mal en cette fin d’année. Avec seulement une victoire en quatre matches de Pro League, les joueurs d’Ivan Leko voudront bien clôturer l’année. Un Leko qui n’est pas encore sûr d’être encore sur le banc de l’Antwerp comme T1 en 2021. En Effet, les rumeurs annoncent que le coach aurait été approché par Ghuangzhou R&F, le club de Mousa Dembélé en Chine.

Mercredi en conférence de presse, Leko avait déclaré : "Il y a effectivement de l’intérêt venant de Chine. Mais il y a déjà eu plus d’intérêt lors des deux derniers mois. Je ne sais pas pourquoi l’information sort aujourd’hui et je ne sais pas comment ça finira non plus. Je me sens bien ici et je ne recherche pas activement autre chose. Quand j’ai signé, mon intention était de rester quatre ou cinq ans. Mais je ne peux pas prédire ce qu’il se passera demain."

Partira ? Partira pas ? En tout cas, il sera important pour les deux équipes de bien finir 2020. Car l’objectif PO1 est dans la tête des deux coachs. Réponse ce dimanche après-midi.