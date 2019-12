Antwerp – Anderlecht : objectif 11/15 pour les Mauves (LIVE audio et commenté 20h30)

> Suivez le match en direct audio

A 20h30, le dernier match de l’année opposera l’Antwerp à Anderlecht. Les Mauve et Blanc doivent confirmer leur beau succès contre Genk. Le déplacement au Bosuil, face aux troupes expérimentées de Laszlo Boloni, constituera un sérieux test pour la jeunesse anderlechtoise. Une victoire à l’extérieur et Anderlecht pourra reprendre 2020 de la plus belle des manières dans sa course aux PO1. Car les hommes de Franky Vercauteren ne sont finalement qu’à cinq points du Graal. Et avec 10 matches encore à disputer, tout est encore possible.

La Jupiler Pro League reprendra le 17 janvier 2020 avec Malines/Standard. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h30 et le match sera à suivre en direct audio et commenté.