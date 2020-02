Antoine Colassin, touché à la cheville, sera opéré avant ou après Gand

Nouvelle tuile pour Anderlecht. Antoine Colassin souffre de la cheville et pourrait ne pas être en mesure de tenir sa place pour le déplacement à Gand. Selon nos informations, l'attaquant ne pourra pas échapper à l'opération. Elle aura lieu avant ou après le match contre les Buffalos comptant pour la 25e journée de Pro League.



Le choix de la date dépendra de l'état de la cheville du joueur qui était absent à l'entraînement ce mardi. Le Sporting aimerait repousser l'intervention vu les absences actuelles en attaque.

Colassin s’ajoute à la déjà longue liste des blessés dans le noyau du Sporting. Le jeune namurois est le 13e joueur à rejoindre l’infirmerie mauve. Sa blessure tombe au plus mauvais moment, pour lui et pour son club. L’attaquant s’est révélé ces dernières semaines. Lancé dans le grand bain face au FC Bruges, il vient d’enchaîner trois titularisations et deux buts.



Place à Joveljic ?



Si l’absence de Colassin se confirme, Franky Vercauteren va donc devoir trouver une nouvelle solution en pointe pour défier Gand puisque Kemar Roofe et Landry Dimata sont également indisponibles. Dejan Joveljic, arrivé de Francfort avec un déficit de temps de jeu, semble la seule option. Mais il n’est pas prêt physiquement à tenir 90 minutes selon son entraîneur.