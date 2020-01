Antoine Colassin séduit et trouve la voie des filets pour son premier match chez les pros

Un but, un tir sur la barre et beaucoup de belles combinaisons à son actif. Antoine Colassin, 18 ans, a fait forte impression pour sa première apparition chez les professionnels sous le maillot du Sporting d’Anderlecht dimanche lors du 'Topper' qui opposait les Mauves au Club de Bruges.

Titularisé par Francky Vercautere, le jeune avant-centre n’a pas eu froid aux yeux et a montré qu’il ne souffrait pas la pression. Il ne lui a fallu que 10 secondes pour s’illustrer avec un coup de tête sur la barre. Dangereux une seconde fois quelques instants plus tard, il a fait la différence à la 20e minute en ouvrant le score.

Il a d’abord libéré Alexis Saelemakers d’une jolie talonnade avant de récupérer le ballon quelques mètres plus loin, de défier la défense brugeoise et de placer le ballon dans le petit filet d’un astucieux plat du pied.

Efficace face au but et précieux pour ses équipiers en tant que point d’appui, il a causé pas mal de soucis à la défense brugeoise… la meilleure de notre championnat. Moins en vue lors de la deuxième période à l'image de son équipe, il s'est montré très convaincant et sera désormais une des options les plus crédibles pour occuper le poste d'avant-centre.