Antoine Bernier après la montée de Seraing : " je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer en première division dans notre équipe"

Seraing a réalisé l’exploit en s’imposant 2-5 sur la pelouse de Waasland-Beveren et retrouve la D1A 25 ans plus tard. Antoine Bernier a inscrit le dernier but des Métallos et s’est présenté tout sourire à l’interview après cette victoire méritée : "Sur toute la saison c’est mérité. On a toujours été une équipe très offensive qui marquait beaucoup de buts. On l’a encore vu ce soir et je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui méritent de jouer en première division dans notre équipe".

Libéré par Anderlecht en 2018, il a su rebondir et prouver ses qualités : "Je suis fier, je suis très content. Je suis surtout fier de ceux qui m’ont soutenu depuis le début, ils n’ont pas lâché et aujourd’hui on remonte en D1A c’est magnifique".

Et Emilio Ferrera a eu un rôle important dans cette réussite : "Il m’a ramené à Dudelange où ça s’est aussi bien passé au niveau européen et cette année il m’a fait confiance et je l’en remercie. Il a fait progresser énormément de joueurs dans notre équipe et au final on obtient ce résultat".

Trois ans après avoir quitté Anderlecht, Antoine Bernier découvrira donc la première division avec Seraing.

