Anthony Van Loo: "Mon état est stable en ce moment et je me sens bien"

Le joueur de Courtrai Anthony Van Loo a réagi pour la première fois après qu'il se soit soudainement effondré lors du match contre Mouscron vendredi avant de se toucher le buste à hauteur du cœur. "Mon état est stable en ce moment et je me sens bien", a écrit samedi le défenseur de 29 ans sur Twitter.

Van Loo, qui a été victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain en 2009 et qui joue depuis au football avec un défibrillateur, s'est effondré tôt dans la partie avant de se toucher le buste à hauteur du cœur. Il a ensuite pu rejoindre les vestiaires avec l'aide du staff médical. Pendant la pause, Courtrai a publié sur Twitter des nouvelles rassurantes: "Les médecins du club rapportent que tout va bien avec Anthony, qui se rétablit vite."

Le lendemain, le défenseur a également réagi. "Je tiens à remercier tout le monde pour tout le soutien que j'ai reçu après l'événement d'hier", a-t-il écrit. "Mon état est stable en ce moment et je me sens bien. Lundi, des nouvelles expertises seront faites pour clarifier ce qui pourrait avoir été la cause."