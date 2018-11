Anthony Van Loo met un terme à sa carrière

Anthony Van Loo a décidé de ranger ses crampons. Le défenseur du KV Courtrai, 30 ans, l'a annoncé lundi sur Twitter. Van Loo s'est fait opérer du cœur et la revalidation ne s'est pas déroulée comme prévu.

"La revalidation n'a pas été aussi bonne que prévu et mon physique est encore loin de là où il devrait être pour continuer. J'ai donc décidé de terminer ma carrière "en beauté" et ne plus évoluer à un niveau que je ne sais plus atteindre", a écrit Van Loo sur Twitter.

Van Loo a joué chez les jeunes pour le Cercle et le Club de Bruges avant de signer son premier contrat professionnel en 2006 à Roulers. En 2010, il a rejoint le FC Malines, là où Courtrai est allé le prendre en 2014. Il aura disputé 146 rencontres de première division belge.

Déjà victime d'un arrêt cardiaque sur le terrain en 2009, Van Loo s'était soudainement effondré lors d'un match contre Mouscron en mai dernier. Le défenseur, qui jouait déjà avec un défibrillateur, avait malgré tout pu rejoindre les vestiaires avec l'aide du staff médical. Après examens, Van Loo avait été contrait de se faire à nouveau opérer dans l'espoir de revenir au plus haut niveau, en vain.