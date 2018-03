Anthony Limbombe : Indésirable à Genk en 2014, Diable Rouge en 2018 !

Anthony Limbombe, 23 ans, est le seul nouveau-venu dans la sélection de Roberto Martinez appelée à affronter l'Arabie Saoudite en match amical le mardi 27 mars prochain au Stade Roi Baudouin. Une demi-surprise, dans la mesure où l'ailier gauche du Club de Bruges est devenu l'un des joueurs les plus attractifs du Championnat de Belgique cette saison !

Pour Anthony Limbombe, cette saison est celle de l'explosion. Le Limbourgeois d'origine s'est fait une place dans le onze de base d'Ivan Leko et ses statistiques parlent pour lui : avec six buts et six assists, il est l'un des principaux artisans de la belle saison des Blauw & Zwart, qui vont débuter les play-offs I dans la peau du grand favori.

"Il marque des buts importants, qui rapportent des points, déclarait dernièrement Philippe Albert. Il est incroyable ce joueur. Le système de Roberto Martinez fonctionne et Yannick Carrasco va s'enterrer en Chine, il ne joue pas à sa bonne position. Il a joué attaquant et a perdu 8-0. C'est désespérant. Yannick Carrasco n'est pas bon non plus, défensivement, chez les Diables. Et depuis plusieurs matches et plusieurs mois. Pour moi, Anthony Limbombe est au niveau de Yannick Carrasco à l'heure actuelle."

Pourtant, ses débuts dans la Venise du Nord n'ont pas été évidents : la saison dernière, en 28 rencontres, il n'avait inscrit qu'un but (en Coupe de Belgique), et délivré cinq assists. Il est d'ailleurs passé tout près de quitter le Club de Bruges l'été dernier après le départ de Michel Preud'homme, qui avait insisté pour le faire revenir en Belgique après deux saisons passées aux Pays-Bas sous les couleurs de la modeste formation du NEC Nimègue.