Anthony Limbombe devrait rejoindre le Standard en prêt

Le Standard continue de se renforcer en ce mois de juin. Le Club liégeois a déjà acté l'arrivée de quatre joueurs, le cinquième devrait rapidement suivre si on en croit La Dernière Heure/Les Sports.



Anthony Limbombe, puisque c'est de lui qu'il s'agit, serait sur le point de s'engager avec les Rouches sous la forme d'un prêt avec option d'achat.



Le flanc gauche s'est révélé à Bruges sous la direction de Michel Preud'homme avant de prendre la direction de Nantes. Le Diable rouge (il a joué 45 minutes contre l'Arabie Saoudite en mars 2018) pourrait donc retrouver MPH en Bord de Meuse.



La saison dernière, Limbombe a disputé 33 rencontres avec les Canaris (3 buts et 2 assists). Mais il n'a été que quinze fois titulaire.



Le Standard a déjà attiré Obbi Oularé (option d'achat levée), Selim Amallah, Mergim Vojvoda (Mouscron) et Aleksandar Boljevic (Waasland-Beveren).