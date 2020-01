Anthony Descotte, la nouvelle pépite de Charleroi ou l'itinéraire d'un garçon pressé…

Le ciel est azur au "Pays noir" et comment pourrait-il en être autrement ? Des comptes en positif, une 2e place au classement, un collectif équilibré et performant et des jeunes qui intègrent progressivement le noyau pro. Dernier invité en date, Anthony Descotte ! A 16 ans, l’attaquant a été convié à passer la semaine de stage en compagnie du noyau A. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’adolescent a laissé une excellente impression au staff et à ses coéquipiers plus chevronnés.

A la découverte d’un buteur pressé

Après 5 années passées au Sporting… d’Anderlecht, Anthony Descotte, Carolo pur jus, a brûlé les étapes depuis le début de saison passant des U18 aux U21 avec la même facilité avant de rejoindre le noyau pro il y a quelques semaines…" Cela m’a fait énormément plaisir d’être invité au stage. Malgré la fatigue, la semaine s’est assez bien passée. " A l’heure où les adolescents de son âge préparaient la rentrée, l’attaquant s’est très vite adapté à son nouvel environnement sportif malgré la surprise initiale, " je ne vais pas dire que j’étais émerveillé mais il s’agit de joueurs que je vois d’habitude à la télé. Au début, c’était un peu stressant mais les coaches me parlent beaucoup. Ils me considèrent comme un joueur du noyau à part entière. Cela m’aide beaucoup". Une capacité d’adaptation qui a séduit son entraîneur Karim Belhocine " Dès le premier entraînement, il n’y a pas eu un moment où je me suis dit " c’est un jeune" parce qu’il est rapide, costaud sur ses appuis et qu’il marque des buts ! Bref, il a toutes les qualités de l’attaquant moderne. J’aime ces jeunes qui ne se mettent pas de barrière. À partir du moment où il est sur le terrain, il joue comme un adulte "

Ses qualités ? Vitesse et sens du but

Durant la semaine passée avec " les Grands ", on a pu constater sa vitesse d’exécution et une adresse certaine face au but. Anthony, lui, a été marqué par le rythme des échanges et l’intensité des séances, " Ça va très vite et ce n’est pas toujours facile. Je n’étais pas habitué à avoir cette pression. Ici, les joueurs sont plus rapides. Franchement, je pensais être rapide mais ils (les pros, ndlr) sont aussi rapides que moi ", ose-t-il avec un timide sourire.

Et c’est vrai qu’à l’entraînement, le garçon ne souffre aucun complexe. Malgré son jeune âge et son inexpérience, sa puissance, son agilité et son sang-froid devant le but attirent les regards et impressionnent les plus anciens. " Franchement ce qu’il montre à 16 ans, c’est surprenant. Il nous donne l’impression d’être dans le groupe depuis le début de saison. Ce que je peux lui conseiller, c’est de continuer à bosser comme il le fait et de ne pas prendre le melon," lui conseille Dorian Dessoleil. Aucun risque que le gamin prenne la grosse tête avec un capitaine qui connaît les ficelles de l’apprentissage, " il peut compter sur moi pour lui mettre un petit coup de tampon de temps en temps sinon il n’apprendra pas", rigole le patron de la défense qui enchaîne " à 27 ans, j’arrive encore à bouger un petit garçon de 16 ans ".