La fin de match a été complètement folle entre Anderlecht et OHL. Les Mauves sont passés par toutes émotions dans les arrêts de jeu. Il y a d’abord eu la joie de l’égalisation de Joshua Zirkzee, le stress suite au penalty concédé par Majeed Ashimeru et enfin la délivrance quand Hendrik Van Crombrugge a repoussé la tentative de Kaba. Le "sacrifice" du médian du Sporting en rappelle un autre. Celui de Luis Suarez en quarts de finale de la Coupe du monde 2010.



Le 2 juillet 2010, Ashimeru avait à peine 12 ans. Il était certainement devant sa télé pour soutenir les Black Stars. Ce soir-là, Luis Suarez avait stoppé des deux mains une tête de Dominic Adiyah dans les derniers instants de la prolongation. Penalty et carte rouge indiscutables. Dans la foulée, Asamoah Gyan a raté sa tentative et le Ghana a été éliminé aux tirs au but. Très critiqué, le geste du buteur de la Céleste avait donc permis à ses équipiers d’atteindre le dernier carré du Mondial Sud Africain.



11 ans plus tard, le Ghanéen Ashimeru a, en quelque sorte, changé de camp. Il a aussi eu ce réflexe instinctif d’écarter le bras pour empêcher le ballon de rentrer. Un but à cet instant était synonyme de défaite pour Anderlecht. Sa faute allait forcément conduire à son exclusion mais elle donnait encore une chance à son équipe de gagner un point. Van Crombrugge a fini le travail et a écarté la frappe de Kaba.



Comme pour Suarez, le "sacrifice" d’Ashimeru n’a pas été inutile.