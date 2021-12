Anderlecht s'est imposé 3-2 dimanche face à Zulte Waregem dans le cadre de la 17e journée de Pro League, le championnat de Belgique de football. Joshua Zirkzee (27e) et Lior Refaelov (61e, 73e) ont permis aux Bruxellois d'intégrer le top 4 (28 points, 4e). Zulte Waregem, qui a ouvert la marque par Zinho Gano (25e) et réduit l'écart par Jelle Vossen (81e), reste 16e (17 points).

Ce dernier a été donné par Remco Evenepoel. Le coureur cycliste belge de 21 ans a, rappelons-le, évolué dans les catégories d'âges du RSCA afin de bifurquer avec succès vers le cyclisme.

Evenepoel avait déjà donné un coup d'envoi chez les Mauves, c'était en novembre 2018. A la suite de ses succès aux championnats du monde de cyclisme chez les juniors (contre-la-montre et course en ligne) à Innsbruck, le cycliste originaire de Schepdaal avait lancé un match entre Anderlecht et Lokeren.