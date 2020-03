Anderlecht n'a plus de droit à l'erreur dans sa course vers les Play-Offs 1. Pour espérer accrocher le TOP 6, les Mauves doivent d'abord battre Zulte Waregem ce samedi soir. Ensuite ils jetteront un oeil sur les résultats de leurs concurrents directs. Genk, en déplacement à Ostende, mais aussi et surtout Malines qui accueille Eupen. Si les Malinois gagnent ce soir, Anderlecht n'aura plus aucune chance d'accéder aux Play-Offs 1.

Le match est à suivre en DIRECT AUDIO ici.