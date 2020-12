Anderlecht : Zulj, Sanneh et 4 autres peuvent partir, un attaquant arrive

Anderlecht - Ostende : 2-1 - Pro League - 18ème Journée - 15/12/2020 Anderlecht a remporté 3 points au bout du suspense face à une belle équipe d’Ostende ce mardi lors de la 17e journée de Pro League en s’imposant 2-1. Lukas Nmecha a rapidement donné l’avantage aux Mauves en se jouant facilement de la défense adverse et en profitant d’une petite erreur de Guillaume Hubert (1-0, 18e). L’allemand s’est même offert un doublé en deuxième période, en réussissant une panenka sur pénalty (2-0, 58e). Après un tacle trop appuyé du jeune Lucas Lissens, Anderlecht a été réduit à dix (69e). Les Ostendais ont alors tout donné en fin de match et Cameron McGeehan a inscrit le but de l’espoir sur une erreur anderlechtoise (2-1,83e). Finalement, les Mauves ont résisté aux différents assauts ostendais et ont remporté ce match intense. Avec cette victoire, les hommes de Vincent Kompany montent provisoirement à la cinquième place, à égalité avec OHL. C’est la deuxième victoire de suite pour Anderlecht, déjà vainqueur face à Genk vendredi dernier.