Anderlecht : Yari Verschaeren testé positif au Coronavirus

Yari Verschaeren a été testé positif au Coronavirus ce samedi. "Il se sent bien et il est placé chez lui en quarantaine. Les mesures de sécurité plus strictes restent d’application pour le staff, les joueurs et nos employés. De nouveaux tests seront organisés mardi" a déclaré le club.

Plusieurs joueurs du noyau A du Sporting d'Anderlecht ont déjà été touchés par le Covid-19. Il s'agit d'une tuile pour le joueur qui revenait en forme, il devrait être écarté des terrains durant minimum quinze jours.

Le week-end prochain, Anderlecht reçoit Eupen avant de se déplacer chez le champion brugeois.