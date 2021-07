Première journée et première défaite pour Anderlecht qui s’est incliné à domicile face à l’Union Saint-Gilloise ce dimanche soir (1-3). L'entraîneur des Mauves Vincent Kompany, qui s’est présenté à l’interview à la fin de la partie, aurait certainement rêvé d’un meilleur départ.

"Je suis vraiment déçu du résultat. Chaque but de l’Union est venu à un moment où on avait le contrôle du match. On a le contrôle à 0-0, on prend un but qui sort de nulle part et on perd les pédales. Les joueurs manquent d’automatisme. En 2e mi-temps, on a aussi le contrôle de la partie et on parvient à se créer des occasions mais on donne le deuxième but à l’Union. Jamais on peut se permettre de faire 2 erreurs de suite. A 2-1 on a complètement perdu le fil du match. Le résultat est mauvais et décevant. Après avoir encaissé, on devrait pouvoir garder la maîtrise et ça n’a pas été le cas", explique Kompany au micro d’Eleven.

Avant de reprendre : "On n’a pas su concrétiser nos occasions mais on a surtout donné trop de possibilités à l’Union alors que normalement on est une équipe qui offre très peu d’occasions à nos adversaires. L’Union était bien en place, c’est une équipe avec de la maturité qui met beaucoup d’intensité. Ils jouent ensemble depuis longtemps. Notre prestation est décevante".

Au coup de sifflet final, le public anderlechtois a évidemment montré son mécontentement en sifflant les joueurs : "C’est normal, on est Anderlecht. Le plus important est de se rappeler des leçons de l’année passée. On va grandir. On a intégré beaucoup de nouveaux joueurs qui sont là pour un bon moment. On doit recréer l’ossature et j’espère que c’est la dernière fois qu’on doit complètement reconstruire notre équipe".

Depuis le départ de Lukas Nmecha pour Wolfsburg, les Mauve et Blanc peinent à se montrer dangereux offensivement. Si Anderlecht n’a toujours pas signé de numéro 9, Kompany a confiance en sa direction. "Je suis content de ce que le club fait. L’année dernière on a pris 6 ou 7 joueurs en prêt et il fallait le faire car on n’avait pas d’argent. Aujourd’hui, les nouveaux joueurs sont là pour rester et c’est une période qu’il faut traverser", a conclu l’ancien Diable Rouge.