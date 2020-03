Anderlecht: Verbeke va gérer le recrutement, Verschueren toujours en place

La vie des clubs continue pendant la crise du coronavirus. A Anderlecht, on redessine l'organigramme interne suite aux arrivées de Karel Van Eetvelt, Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke en janvier et février.

Anderlecht annonce ce lundi matin via son CEO Karel Van Eetvelt que l'ex-manager sportif de la Gantoise, Peter Verbeke obtient des nouvelles fonctions. Il reçoit la gestion de la cellule de recrutement avec le titre de "Chef des sports" . Il aura donc un pouvoir décisionnel concernant les transferts du Sporting bruxellois.

Ancien directeur sportif de La Gantoise, poste qu'il a occupé entre 2018 et février 2020 et qu'il a quitté pour diriger la cellule recrutement du RSCA, Verbeke, 36 ans, s'est occupé auparavant du scouting des jeunes du Club Bruges (2013-2015), puis de celui de l'équipe première (2015-2018). Il sera en charge avec Vincent Kompany de la gestion sportive des "Mauve et Blanc".

Quid alors de Michael Verschueren? Il apparaît selon Sudpresse que Karel Van Eetvelt comptait l'écarter mais un compromis a été trouvé. Lui qui était directeur sportif depuis 2018 reste dans la cellule sportive, aux côtés de Peter Verbeke. Il devient "CFO Sports" (directeur financier) et devra "gérer le cadre financier des activités sportives. Il sera également impliqué dans les négociations sportives" explique le communiqué d'Anderlecht.