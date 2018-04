Anderlecht va-t-il rapatrier Bjorn Engels en Belgique?

La saison 2018-2019 a déjà commencé du côté anderlechtois. Du moins, cela s'animerait en interne afin de dessiner les contours de la nouvelle équipe bruxelloise, pour la première saison complète de l'ère Coucke. L'un des chantiers sera la défense, dont plusieurs éléments sont annoncés sur le départ, dont Leander Dendoncker, Kara Mbodji ou Olivier Deschacht. Il faut donc renforcer le secteur et selon Het Laatste Nieuws, Luc Devroe, le tout nouveau directeur sportif mauve, lorgne sur Bjorn Engels, l'ancien Brugeois.

Il joue actuellement à l'Olympiakos, où il est arrivé lors du dernier mercato estival, avec à la clé un contrat de 4 ans. En manque de temps de jeu dans son club, il serait déçu de son expérience et à la recherche d'une nouvelle aventure.

Mais le transfert est sensible. Premièrement à cause du passé du joueur, Brugeois dans l'âme, affilié au FCB en 2006 pour intégrer le noyau A en 2012 à l’âge de 18 ans. La durée du contrat restant à l'Olympiakos est aussi un problème à surmonter. Arrivé en Grèce contre une indemnité d'environ 7 millions d'euros, le club du Pirée voudra minimiser ses pertes et l'échéance tardive du contrat sera un atout dans le jeu des Grecs lors d'éventuelles négociations.