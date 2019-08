Anderlecht va passer au révélateur contre les promus du FC Malines (Live audio et commenté 20h30)

>> Écouter le match en direct radio ici.

D'abord battu sur son terrain par Ostende (1-2) puis incapable de s'imposer à Mouscron (0-0), le Sporting d'Anderlecht de Vincent Kompany est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. Vendredi, les Bruxellois accueilleront Malines pour le match inaugural de cette troisième journée de Jupiler Pro League.

Promu, le 'Malinwa' est une des cinq équipes à trôner en tête de la D1A avec un bilan de 6/6. Si le RSCA sent monter une certaine tension suite à son début de saison délicat, les troupes de Wouter Vrancken se présenteront elles sans complexe et en confiance après des succès à Zulte Waregem (0-2) et contre le champion en titre genkois (3-1). Le match est à suivre en direct radio et en direct commenté sur RTBF.be/sport.