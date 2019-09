Anderlecht trébuche contre l'Antwerp malgré le premier but de Chadli

Boloni partage cet avis et secoue ses éléments à la pause. En quatre minutes, les Anversois se procurent quatre opportunités. La quatrième, à la 49e minute, fait mouche. Après un ballon perdu par Saelemaekers , Mbokani isole Refaelov . Le médian s’y reprend à deux fois pour tromper Van Crombrugge (0-1) .

La partie démarre véritablement à la 9e minute de jeu avec un envoi de Vlap . Le marquoir n’évolue pas et la partie est dominée… par des duels. Chadli et Lamkel Ze tentent de s’illustrer, mais la première période est peu emballante.

Place, ce dimanche après-midi, à la suite de la septième journée de Pro League avec le choc entre Anderlecht et l’Antwerp. Les Mauves restent sur une victoire (contre le Standard), s’alignent sans Kompany (blessé), mais avec Chadli comme capitaine et pivot en pointe. Côté anversois, Defour , titulaire, dispute ses premières minutes de la saison face à son ancienne équipe.

Verschaeren et Defour - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

L’orage est passé, les Mauves peuvent songer à sortir la tête de l’eau. C’est chose faite à la 54e par l’intermédiaire de Verschaeren. La phase inspire Chadli, bien lancé par Sandler. Le Diable rouge dévie légèrement le ballon de la tête, suffisant pour tromper Bolat à la 65e et inscrire son premier but pour le RSCA (1-1).

L’Antwerp repart à l’assaut du but de Van Crombrugge et le portier belge s’illustre parfaitement à deux reprises. Les Anversois poussent, Anderlecht repousse. Même lorsque Lokonga, assez bon ce dimanche, reçoit son deuxième carton jaune et que Haroun trouve le poteau, de la tête, sur le coup franc qui suit. Ou encore lorsque Lamkel Ze tente une frappe puissante.

On se dirige vers un partage... mais Miyoshi donne l’avance finale à la 87e aux Anversois d’un envoi imparable pour Van Crombrugge (1-2). Le RSCA encaisse sa quatrième défaite de la saison et reste coincé au 13e rang de l'élite belge avec cinq unités. L'Antwerp, de son côté, grimpe au 3e rang (12 points).