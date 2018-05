Anderlecht surprend Bruges et relance le suspense pour le titre

La réponse brugeoise ne se fait pas attendre. D’une frappe sèche et lointaine, Nakamba alerte (enfin) Sels moins de 30 secondes plus tard.

Le Sporting se réveille petit à petit. Sur une superbe percée de Najar , très en jambe cet après-midi, Morioka centre depuis le flanc droit devant le but. La défense du Club peine à se dégager et Teo en profite pour s’offrir une nouvelle grosse opportunité. Malheureusement pour le Polonais, Gabulov est à nouveau à la parade (31').

Mais à la 21ème minute, c’est Anderlecht qui fait frissonner le Jan Breydelstadion. Markovic accélère plein axe, transperce le rideau blauw en zwart et isole Teodorczyk dans la surface. L’attaquant polonais perd son face-à-face avec Gabulov mais le ballon revient dans les pieds de Markovic qui prend sa chance en un temps. Le portier brugeois est une nouvelle fois à la bonne place.

La rencontre a un peu du mal à débuter. Les deux formations ne se livrent pas encore complètement. Bruges se montre tout de même plus insistant dans ce premier quart d’heure.

Dans une rencontre mouvementée et animée par l’assistance-vidéo, Anderlecht réalise une excellente opération en s’imposant sur la pelouse du FC Bruges (1-2) ce dimanche après-midi lors de la 7ème journée des Playoffs I de Pro League. Les Mauves reviennent à deux longueurs du leader brugeois alors qu’il reste trois rencontres à jouer. Le suspense pour le titre est relancé.

Le coup est rude pour les Blauw en Zwart. Le RSCA semble galvanisé et muscle encore un peu plus son jeu.

Les protégés de Vanhaezebrouck vont même faire mieux. A l’heure de jeu, Gerkens trouve Teo dans la surface. L’attaquant bruxellois prend sa chance dans un angle fermé et profite de l‘intervention approximative de Gabulov pour donner l’avantage aux Mauves (58'). Sur les ralentis, la position de Teodorczyk est à la limite du hors-jeu. L’arbitre de la partie n’intervient cependant pas, le Polonais peut donc dédier cette réalisation à son frère récemment décédé.

Anderlecht surprend Bruges et relance le suspense pour le titre - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Morioka surgit, le VAR refait parler de lui

Et les Anderlechtois ne s’arrêtent pas en si bon chemin. Sur un bon coup franc de Trebel, Dendoncker dévie au second poteau pour Morioka. Le Japonais s’arrache et réalise le break (73'). Les Brugeois font grise mine.

Mais le Club se reprend rapidement et réduit l’écart. Dennis centre parfaitement devant le but pour Vossen qui dévie en un temps. Sels effectue une belle parade mais le ballon revient sur Diaby. Le portier anderlechtois se jette mais l’arbitre accorde le but (80'). Le ballon a-t-il franchi la ligne ? Malgré les différents ralentis, difficile de se prononcer avec certitudes. Le VAR, lui, valide cette réalisation.

Bruges jette toutes ses forces dans la bataille pour sauver au moins un point. Mais Sels ne laisse rien passer. Le gardien des Diables Rouges repousse les envois de Nakamba (88') et de Dennis (89') pour assurer la victoire du Sporting.

Avec ce succès, les Mauves relancent le suspense dans la course au titre. A trois journées de la fin, Anderlecht revient à deux longueurs du Club.