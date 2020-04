Anderlecht suit aussi Jean Butez

Le fait que le dénouement de la saison ne soit pas encore connu n’empêche pas les clubs de football de préparer la suivante. C’est le cas à Anderlecht, où l’on tente d’anticiper le prochain mercato estival. Un secteur est actuellement au centre de l’attention du côté de Neerpede selon la presse : celui de gardien de but.

Plusieurs gardiens anderlechtois bénéficient d’intérêts plus ou moins poussés. C’est le cas pour Hendrik Van Crombrugge, qui plaît à l’Ajax et de Schalke 04 ou de Davy Roef qui s’apprête lui, après 13 ans chez les Mauves, à faire ses valises pour rejoindre La Gantoise sur base d’un contrat de trois ans, expliquait samedi HLN. Thomas Didillon est prêté à Genk et ne semble plus être une priorité de la direction actuelle tandis que Frank Boeckx semble convenir comme réserviste. Il faut donc renforcer ce secteur pour la prochaine saison.

En grosse difficulté financière, le Sporting d’Anderlecht doit, comme d’autres, bien calculer son coup. Nous vous expliquions samedi qu’Anderlecht suit le gardien du Beerschot Mike Vanhamel (formé chez les Mauves).

Ce lundi, la DH annonce qu’Anderlecht suit aussi le gardien mouscronnois Jean Butez. Si le prix du dernier rempart hurlu semble dans un premier temps difficilement abordable en cette période compliquée financièrement du côté des Mauves, la situation contractuelle du joueur (il ne lui reste qu’un an de contrat) et financière du club (Mouscron a besoin de liquidités), pourrait finalement mener à un terrain d’entente.