Anderlecht-Standard, un choc et six hommes à tenir à l'œil

Anderlecht et le Standard s'affrontent ce jeudi dans un choc qui pourrait bien s'avérer décisif pour le titre. Pour encore espérer déloger le FC Bruges de la première place, les deux rivaux n'ont d'autre choix que de s'imposer. Et chacun a des atouts à faire valoir. Petit tour d'horizon des joueurs en forme.



Mehdi Carcela, le retour du magicien



Le Belgo-marocain a retrouvé Sclessin et toutes ses sensations. Si le Standard affiche le meilleur bilan des play-offs 1, il le doit en grande partie à son N.10. Bien dans sa tête et dans ses crampons, Carcela dicte le jeu et le tempo. Il rayonne tout simplement.

Anderlecht-Standard : les six hommes à suivre - © YORICK JANSENS - BELGA Décisif face à Ostende en fin de phase classique, auteur de l'assist sur le but d'Emond en finale de la Coupe, le Liégeois a continué sur sa lancée. En 7 rencontres de Play-Offs avec 3 buts et 4 passes décisives. Contre Genk, il a survolé la rencontre. S'il évolue au même niveau au Stade Constant Vanden Stock, Anderlecht a du souci à se faire.





Leander Dendoncker, le capitaine montre à nouveau la voie



Après une saison compliquée, le capitaine du Sporting revient en forme au meilleur moment. Longtemps perturbé par son transfert avorté et cantonné en défense pour le bien du groupe, Dendoncker, l'un des hommes du titre la saison dernière, a retrouvé sa hargne et sa présence.

Leander Dendoncker - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Les déclarations de Marc Coucke concernant son avenir ne sont sans doute pas étrangères à son regain d'énergie. "J'ai eu une discussion avec lui. Et la nouvelle Direction, c'est à dire Luc Devroe et moi, nous lui avons confirmé qu'en cas d'offre correcte, on le laissera partir", a confié le Président des Mauves sur le plateau de La Tribune fin avril.



La veille, il avait mené Anderlecht à la victoire contre Charleroi avec un but et un assist. Le week-end dernier, sa déviation de la tête a permis à Morioka de doubler l'avance des Bruxellois au Jan Breydel.

Edmilson Junior - © YORICK JANSENS - BELGA Edmilson Junior, le feu follet décisif



Si Mehdi Carcela est le maître du jeu, Edmilson Junior apporte, lui, sa folie sur son flanc. Par ses coups de rein, ses accélérations, il déstabilise les défenses. Et surtout, il se montre concret face aux buts : 5 de ses 9 goals ont été inscrits en PO. Insensible aux rumeurs, il trace sa route. Sans rentrer dans le débat de fond (a-t-il sa place ou pas en sélection ?), le simple fait que son nom circule pour intégrer une liste élargie des Diables rouges est révélateur de son impact.



Lazar Markovic, le joker gagnant ?



Quand il est arrivé le dernier jour du mercato hivernal à court de rythme, beaucoup ont cru a un transfert "panique". A l'autopsie, le pari s'avère plutôt gagnant. Bien sûr le Serbe a eu besoin de temps pour se (re)bâtir un physique digne de ce nom. Au vu de sa prestation sur le flanc gauche face à Bruges, le job a été bien fait. Requinqué, l'ailier prêté par Liverpool peut laisser parler son talent. Et il en a. Sera-t-il titularisé malgré le retour de suspension de Saief ?

Guillermo Ochoa, en forme au bon moment



Installé comme titulaire en début de saison, le gardien mexicain a réussi quelques coups d'éclat, sans réellement crever l'écran. Mais depuis quelques semaines, il est tout simplement impressionnant. L'approche de la Coupe du Monde, sans doute.



Dimanche dernier, le Standard a balayé Genk 5-0, sans les arrêts de Memo (à 0-0 face à Samatta, notamment), le scénario aurait peut-être été totalement différent.

Anderlecht-Standard : les six hommes à suivre - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Adrien Trebel, le métronome hyper-actif



De tous les joueurs cités dans cet article, il est sans conteste le plus régulier depuis le début de saison. Le patron de l'entre-jeu d'Anderlecht, c'est lui. Son volume de jeu et son impact dans les duels soulagent ses partenaires. Il n'oublie pas de jouer au foot et représente un danger permanent sur les phases arrêtées. Ses anciens équipiers le connaissent, cela n'avait pas empêché le Français de marquer à Sclessin.