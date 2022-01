Anderlecht – Standard : Pour ou contre l’appellation "Clasico"? Nos spécialistes tranchent

Ce dimanche, c’est Clasico. Mais, outre le choc sur le terrain, un autre match se joue dans les travées du stade depuis des années également, celui de l’appellation. Entre puristes et fanatiques, deux écoles s’affrontent. Cette joute entre Mauves et Rouches mérite-t-elle l’appellation Clasico ? Est-ce que cet Anderlecht – Standard est l’équivalent belge du choc hispanique entre le Real de Madrid et Barcelone ?

Outre le match dans son plus simple appareil, c’est la dimension historique qui donne droit à cette appellation selon Vincent Langendries. "La rivalité ne date pas d’hier. Cet affrontement entre Bruxelles et le sud du pays est véritablement ancré dans les mentalités. L’histoire de ce match dans notre championnat même s’il est un peu dévalué aujourd’hui fait que le mot reste adapté."

Aussi loin qu’il s’en souvienne, Vincent Langendries a toujours entendu ce terme pour désigner l’affrontement entre Liégeois et Bruxellois. "Depuis gamin, c’est comme ça que l’on définit ce match particulier." Le journaliste reconnaît néanmoins que cette appellation ne vient pas vraiment de notre plat pays. "C’est vrai que ça évoque davantage le sud de l’Europe mais on ne va pas appeler ce match le classique juste pour être français. Si on ne s’inspire plus des langues étrangères, disons but plutôt que goal alors" ironise celui qui suit de près les compétitions de nos Diables Rouges.

En revanche, Benjamin Deceuninck est pour une appellation originale. "C’est un classique de notre championnat donc c’est mérité. J’avais proposé Standing à une époque. En reprenant le début de Standard et la fin de Sporting. Mais, Clasico a le mérite d’avoir rallié une majorité. On comprend directement de quoi on parle et, au final, c’est à cela que sert un mot."

De son côté, le présentateur de la Tribune est plutôt mitigé. "Ce qui m’a toujours dérangé c’est que ce soit le même nominatif que sans doute le match le plus suivi de la planète, Barça – Real. Ça fait un peu réchauffé. Et c’est comme un plat au micro-ondes, c’est moins bon" illustre le journaliste.

Le présentateur de l’émission Complètement Foot est moins nuancé que ses deux collègues. "On vend du rêve en appelant ce match de la sorte. Ce n’est pas très justifié. Il y a déjà le Super Clasico en Argentine entre le Boca Juniors et River Plate. Plus proche de nous, il y a ce qui est devenu le Clasico espagnol. J’insiste bien sur la formule est devenu. Car au fil des années, les Espagnols se sont rendu compte que c’était le match le plus joué et qu’il méritait ce terme, appuie David Houdret. Il y a d’ailleurs le Viejo Clasico (ndlr : Vieux Classique) entre l’Atletic Bilbao et le Real Madrid."

Il est vrai, qu’au grand dam de leurs supporters, les deux clubs rivaux ne s’affrontent pas souvent. Ou du moins pas plus que d’autres équipes du Royaume. "Le Standard a peu participé aux play-offs ces dernières années, donc les supporters ont dû se contenter des affrontements de la phase classique. Si on prend l’outrageuse domination du Barça et du Real sur leur championnat, ça fait un peu pâle d’appeler Anderlecht – Standard : le Clasico. Même si les deux camps de supporters ont adopté le terme, trouvons un autre nom."

Vous l’aurez compris, les avis divergent. Mais, ce dimanche, le plus Classique des Clasico de haut Standing aura lieu sans supporters. Et un Clasico sans assistance, c’est déjà moins un Clasico.