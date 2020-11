Anderlecht-Standard (5/5) : le triple Paul, une piqûre anti-doping… et "tous les 25 ans"

Traduction, via le journaliste des Sports, présent en tribune : " On jouait convenablement un match amical, mais mollement, et cela manquait de vie, de spontanéité et d’ardeur au travail. Aucune envie de défoncer côté liégeois : comme si les Rouches avaient reçu une piqûre antidoping avant le match… " Coquefredouille, quelle entorse à la tradition du Clasico…

Le fameux mur rouche constitué de Jeck, Beurlet, Dewalque et Thissen était bien poreux ce dimanche-là. Mais le brave Paul pouvait savourer : il n’avait pas toujours été autant à la fête face à Louis Pilot … Car le ratisseur luxembourgeois avait l’habitude de lui massacrer tibias et chevilles… avant de le relever en lui donnant de l’obséquieux " Je vous prie de m’excuser, Monsieur Van Himst " !

Et un, et deux, et trois…

30 novembre 2007 : le Clasico… du passage de témoin (0-0)

Axel Witsel entraîne sa semelle... - © KRAKOWSKI - LALMAND - LEFOUR - BELGA

Franky Vercauteren ricane dans sa moustache qu’il n’a pas. Deux semaines plus tôt, le Petit Pince du Parc s’est fait déglinguer de son dug-out de coach mauve, il n’y reviendra que 12 ans plus tard… pour se faire moucher par un autre Prince, Vince The Coach aka The Process… Mais ce soir-là, son ex-adjoint… devenu meilleur ennemi Ariel Jacobs se casse les dents sur l’organisation d’une jeune classe de prodiges, emmenés par MPH, un certain coach qui monte. Et qui, 6 mois plus tard, rapatriera le titre à Liège… après 25 ans.

" Les uns ne peuvent pas, les autres ne veulent pas " : l’expression consacrée résume ce terne 0-0 des familles, match fermé brisé par l’organisation, la frilosité et le manque de créativité. L’équipe mauve a pourtant fière allure… du moins côté noms : c’est l’époque argentine avec le trio Pareja-Biglia-Frutos, Ahmed Hassan ajoute la touche pyramidale, Jan Polak inspire le vocable box-to-box, Legear zézaie devant et Wasyl joue déjà du coude.

En face, Axel Witsel porte fier les tresses mais pas encore le tibia polonais – ce sera chose faite deux ans plus tard. Au but, Espinoza ne plonge pas encore dans la Meuse, le duo Sarr-Onyewu assène son autorité, le grand Fellaini prend les écrans tandis que le petit Defour bouffe du kilomètre. Devant, Jovanovic sur-embrasse déjà l’écusson rouche tandis que le jeune Mbokani, encore vexé de son éviction du Parc pour cause d’appart mal rangé, a déjà dérapé… en répétant à la presse avant-match que Frutos n’avait pour seule qualité que sa taille de Héron. Seuls Dufer et… Ingrao font figure d’intrus maladroits dans ce commando de cadors.