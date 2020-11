Anderlecht-Standard (4/5) : Baudouin, Fabiola, un Sorcier et des revanchards

19 février 1961 : le Clasico en mode royal Baudouin et Fabiola façon football. - © Tous droits réservés Quoi de mieux comme lune de miel qu’une tournée au stade de foot ? Le 15 décembre 1960, après neuf ans de règne solitaire, Baudouin de Belgique a épousé Fabiola de Mora y Aragon, une aristocrate espagnole plus âgée de deux ans. Deux gros mois plus tard, le couple royal s’invite donc au 64e Clasico de l’Histoire. Une décision de toute dernière minute qui obligera la direction mauve à improviser un service d’ordre. Grand amateur de golf, Baudouin est moins féru de foot… et Fabiola le lui rend bien : en Tribune d’Honneur, le Président du Sporting Albert Roosens passera bien du temps, dit-on, à répondre aux questions de béotiens des Monarques. Mais on ignore si Fabiola s’est fendue ce soir-là d’une Mathilde, confondant Heylens et Lippens comme la Reine actuelle prit Lukaku pour Origi, un soir de match au Brésil 2014… Ce 19 février 61, les photographes flashent grave cette présence royale… alors que sur le terrain, ce Clasico atteint des sommets. C’est l’heure de gloire des deux clubs, qui se partageront tous les titres des Sixties et squattent les places en Equipe Nationale. Trappeniers, Heylens, le regretté Verbiest, Hanon, Lippens, Stockmans, Jurion, Van Himst et Cornelis sont les internationaux mauves ; Nicolay, Houf, Semmeling et Roger Claessen sont ceux représentant Sclessin. Mais trois ans plus tard, ce sont onze Anderlechtois qui battront les Pays-Bas sous les couleurs nationales…

Jean Trappeniers face à Roger Claessen - © Tous droits réservés Un arbitre parachutiste 35.000 personnes s’entassent au Parc Astrid ce soir-là : le stade est déjà comble à une heure du coup d’envoi, des spectateurs sont pressés… jusque sur la pelouse. Le compte rendu du quotidien-référence de l’époque, Les Sports, accumule les détails : la télé ne retransmet pas encre les rencontres… Même le pedigree du referee est passé au crible : le Gantois Joseph Casteleyn est jugé l’étoile montante de l’arbitrage belge, on explique qu’il fut parachutiste durant la Guerre 40-45 et qu’il " prépare ses matches physiquement, tactiquement et psychologiquement… " Le match va confronter les styles des deux maisons : " Anderlecht produit des assauts de passes latérales et une avarie de tirs valables (sic) tandis que le Standard pratique le foot direct, fait de grandes passes profondes et de shoots percutants " gratte Jacques Lecoq, le journaliste-phare de l’époque – et supporter convaincu de l’Union St-Gilloise… dont il devint même plus tard administrateur. Les deux buts du match tombent en quatre minutes. Martin Lippens bat Jean Nicolay sur penalty forcé par le jeune Paul Van Himst, 17 ans et déjà une fois chaussé d’Or. Mais l’incorrigible Roger Claessen profitera d’un mauvais renvoi du portier Jean Trappeniers pour afficher le 1-1 final.

Anderlecht-Standard (4/5) : Fabiola, un Sorcier et des revanchards - © Tous droits réservés Pas un âne, ce Martin… Dans des termes dithyrambiques qui situent bien la presse de l’époque, le journaliste pointe la grande prestation de Martin Lippens, jugé "héroïque à l’image de son caractère aventureux : une activité inlassable, des courses continuelles et généreuses, telles le coureur cycliste démarrant cent fois en espérant que la centième sera la bonne." (sic) Le journal se fend même d’une analyse aboutie du péno botté par le brave Martin, dont on salue les deux risques pris : "shooter malgré un genou endommagé et changer au dernier moment la direction de son tir". Car le fieffé Lippens avait deviné le manège de Nicolay, contre lequel il multipliait les entraînements de tirs au but lors des rassemblements de l’équipe nationale… Baudouin et Fabiola avaient-ils perçu la ruse ? Référence sans doute à la visite royale, le Standard coiffera en fin de saison la couronne de Champion en mettant huit points dans la vue des Mauves. Qui, suprême outrage, furent même devancés à la deuxième place par d’autres Principautaires, venus de Rocourt...

18 septembre 1982 : le Clasico… des ex-Mauves Guy Vandersmissen face à Jacky Munaron et Ludo Coeck - © Tous droits réservés C’est l’été indien d’une année majeure pour le foot belge. En avril, Anderlecht a loupé contre Aston Villa sa chance unique d’aller chercher une finale de Coupe des Champions. Quelques semaines plus tard, le Standard a caressé la Coupe des Coupes mais un Teuton siffleur (et surtout très suspect) nommé Eschweiler la lui a chipée. Enfin, début juin, dans ce même stade du Camp Nou, un centre-banane de Frankie Vercauteren a permis à Erwin Vandenbergh de crucifier l’Argentine du jeune Diego Maradona. Bref, le foot belge est en plein bourre et le Sorcier Raimundo, auréolé de son habituel halo de Gitanes sans filtre, s’est mis en tête de bouffer ce Mauve qu’il connaît si bien. Proche du clan Vanden Stock, Raymond Goethals a quitté le Parc Astrid 3 ans plus tôt, après ses succès européens, et est revenu en Belgique après des escapades bordelaise et brésilienne. Mais il a pris la route… de Sclessin où il a même ramené un premier titre quelques mois plus tôt.

Raymond Goethals - © Tous droits réservés Un titre teinté de violence violette : flair affûté, le Sorcier a rapatrié sur Liège son ex-commandant de bord au Stade Versé Arie Haan, que Constant Vanden Stock avait décrété trop vieux, et donc bon pour la casse. Goethals a même chipé le stopper Johnny Dusbaba chez St-Guidon, mais le rondouillard Hollandais ne restera qu’un an à Sclessin. Le joyeux batave avait d’autres idées en tête : en son temps mauve, il gérait même en parallèle… un juteux commerce de matériel de ski. Ce soir de septembre, c’est tout Anderlecht qui va patiner. Englué dans sa tactique frileuse à cinq défenseurs, faisant décrocher Ludo Coeck vers l’arrière et laissant ses internationaux Cluytens, Renquin et Czerniatynski sur le banc (!), Tomislav Ivic va prendre une leçon tactique. Au tableau noir du piège du hors-jeu, c’est Raimundo le plus fort : le Standard désaxe les lignes mauves par les longues courses de Heinz Gründel et Simon Tahamata, servis au millimètre par Haan. L’assassin revient toujours sur les lieux de son forfait : à l’image de Goethals et Haan pour leurs anciens employeurs, Tahamata est sans pitié pour le technicien croate… qui lui avait donné sa chance à 20 ans en équipe Première d’Ajax ! Le petit ailier moluquois est déchaîné et va mener les Rouches vers un succès historique, traduit au marquoir par des buts de Vandersmissen, Wendt, Tahamata lui-même et Gründel pour finir (1-4). C’est au Standard que Tahamata connaîtra ses plus belles années… au point de décrocher des points au Ballon d’Or ! C’est aussi à Sclessin qu’il tâtera du houblon : il boit sa première bière à 23 ans, sur l’insistance d’Eric Gerets…

Simon Tahamata face à Luka Peruzovic - © Tous droits réservés 13 ans que le Standard n’avait plus gagné au Parc Astrid… 24 ans que le Sporting n’avait pas été battu de 3 buts dans son propre stade… Le triomphe de Goethals est complet, et le Sorcier se fera même moqueur : "Je reconnais que le score est forcé… mais on a quand même marqué les 5 buts ! " (NDLR : le but mauve était un auto-goal de Theo Poel) À cette époque, les journalistes entraient encore dans les vestiaires pour réaliser leurs interviews d’après-matches. Ils cherchèrent longtemps Ivic : le Croate avait filé à l’anglaise, à la manière des coaches frustrés d’aujourd’hui. Et deux matches plus tard, il prenait même définitivement la porte au profit de Paul Van Himst qui allait mener son Sporting à la victoire en Coupe UEFA contre Benfica. Raymond Goethals allait, lui, sabrer un 2e titre avec le Standard, en n’ayant fait appel régulièrement qu’à 13 joueurs sur la saison. Quelques mois plus tard éclatait l’affaire Waterschei… Le Shérif Bellemans avait dégainé. (Série à suivre demain) Episode 01 : Un huis clos, des poules et un Mpenza Episode 02 : Un Bombardier, une trompette… et un rhétoricien Episode 03 : Un avocat buteur, de la gueuze et de drôles de hors-jeux… Le palmarès en vidéo : Les confrontations entre Anderlecht et le Standard