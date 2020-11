Anderlecht-Standard (3/5) : un avocat buteur, de la gueuze et de drôles de hors-jeux...

24 novembre 1935 : le Clasico... le plus disproportionné (0-5)

Jean Capelle est le troisième, debout, en partant de la gaiuche. Robert Petit est, lui, à gauche du gardien. - © Tous droits réservés

C’est l’entre-deux Guerres, en pleine montée des extrêmes. Au plus fort de la Collaboration, Léon Degrelle tient meeting rexiste au Cirque Royal, la Reine Astrid succombe en Suisse à un crash en voiture. Le cycliste Jean Aerts (et futur pilote de Luc Varenne à moto sur les routes du Tour de France…) devient Champion du Monde à Floreffe… et la célèbre abeille pointe son museau pour l’ouverture de Meli Park.

Mais la planète foot a fort à faire en ce 24 novembre : l’Union Belge a programmé… pour la même heure le choc au sommet Union-Daring et le futur Clasico naissant : Eleven Sports et Nils Van Branteghem, le manager actuel du calendrier, ne sont pas encore nés pour nous concocter un week-end de foot tout plein de match isolés…

" Il y a pourtant foule au Parc Communal d’Anderlecht " rapporte Alban Colfils (!), l’envoyé spécial du journal Les Sports, pour ce duel mauve-rouche… qui tournera à la confusion totale des visités. Il faut dire que le Sporting vient de remonter en Première Division (qu’il ne quittera plus jamais)… et que le Standard exhibe, de stade en stade, son attaque-mitraillette.

Vaillant frisé…

La première gâchette se nomme Jean Capelle, meilleur buteur rouche de tous les temps, du haut de ses 245 buts en 285 matches. À lui seul, le puncheur endosse cet après-midi-là quatre des cinq goals visiteurs, synonyme de score de forfait. Même le journaliste des Sports semblait distrait : Alban Colfils n’a vu… que 3 des buts de Capelle, qui lui " apparaît moins précis que de coutume, même s’il manifeste bien du mordant ". Le cinquième but liégeois est l’œuvre d’Edgar Balthazar, que le reporter qualifie de " vaillant frisé " (sic !).

Jean Capelle stoppera sa carrière à 26 ans, freiné par la Guerre de 40-46, et deviendra un renommé avocat. Notamment… pour un autre buteur rouche, Roger Claessen, qu’il sortira plusieurs fois du gnouf, après des frasques bien à lui. Orateur convaincu, Jean Capelle donnait des conférences où on l’interrogeait sur sa carrière : " Le football n’est rien d’autre qu’un jeu. Et quand vous jouez, vous avez généralement un gagnant et un perdant. Mais tout comme le profit ne peut conduire à l’arrogance, la perte ne doit pas engendrer le désespoir. "

Face aux arrières, Capelle employait moins d’apostrophes et guillemets. En fin de saison, il échouera pourtant, avec ses 29 buts, à 8 longueurs du pichichi officiel, un certain Florent Lambrechts (Antwerp), retombé dans les limbes de l’Histoire.