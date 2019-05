> Anderlecht - Standard en direct audio.

La victoire du FC Malines, mercredi, en finale de la Coupe de Belgique, a relancé la course aux billets européens. Le 'Clasico' Anderlecht-Standard, dimanche à 14h30, retrouve ainsi des couleurs alors que les deux grands clubs du pays ont perdu tout espoir de titre à quatre journées de la fin des play-offs.

Entre-temps, à 14h30, Anderlechtois et Standarmen, respectivement 5es et 4es du classement, et un peu au fond du trou, auront joué (l'entièreté de) leur Clasico. En cas de culpabilité avérée du FC Malines, le 5e des play-offs jouera le dernier billet européen (pour le 2e tour qualificatif de l'Europa League) contre le vainqueur des play-offs 2.

Anderlecht (27 pts) a donc une belle motivation pour éviter le retour de Gand (26 pts). Le Standard (36 pts) peut encore viser la 3e place actuelle de l'Antwerp dont il n'est distant que de deux longueurs. La 3e place pourrait en cas de relégation malinoise offrir un billet direct pour la phase de groupes de l'Europa League. Une carotte qui devrait (re)motiver les Rouches.