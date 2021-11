Anderlecht sous l'Atomium : une nouvelle photo à l'accent brusseleir

Quoi de plus bruxellois que l'Atomium ? Peut-être bien l'équipe d'Anderlecht au pied de l'Atomium ! Le Sporting a choisi un haut lieu du tourisme bruxellois (et belge, tout simplement) pour réaliser la mise à jour de sa photo d'équipe et actualiser celle réalisée à l'entre-saison.

Cette photo à l'accent brusseleir prouve "l'amour inconditionnel que le club porte à Bruxelles, sa ville", selon les mots du club dans son communiqué.

Cette photo d'équipe au pied de l'Atomium a été prise avec les jeux de maillots "domicile" et "extérieur". Les supporters passant une commande dans la boutique en ligne ou au fanshop recevront le poster gratuit, jusque fin novembre.

Le club propose aussi une petite vidéo dans les coulisses de cette séance photo, l'occasion d'observer notamment quelques joueurs belges partager leurs connaissances touristiques à propos de l'Atomium avec leurs coéquipiers étrangers.