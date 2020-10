Anderlecht se renforce avec les arrivées du Nigérian Paul Mukairu et du Hammer Josh Cullen

Anderlecht a officialisé ce lundi les arrivées de l'attaquant nigérian Paul Mukairu, 20 ans (Antalyaspor, prêt avec option d'achat), et du milieu de terrain international irlandais Josh Cullen, 24 ans (West Ham, contrat de trois ans).

"Josh est un médian qui combine un grand volume de jeu avec de la grinta et de l’intensité, a souligné Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA. Il est bon techniquement, il est fort dans les combinaisons et il donne de bons longs ballons. Il est connu pour sa mentalité de vainqueur et son dévouement. Un vrai joueur d’équipe."

"Paul Mukairu a lui été formé à la FC Heart Academy dans son pays natal avant d’être attiré, dans le courant 2019, en Süper Lig par le club turc, peut-on lire dans le communiqué du Sporting. Paul est un attaquant droitier polyvalent qui peut évoluer tant en pointe de l’attaque que sur les deux flancs offensifs. Dès que toute l'administration de son permis de travail sera terminée, il pourra commencer à s’entraîner."

"Depuis quelques mois déjà, nous suivions le développement de Paul Mukairu grâce à nos scouts, a précisé Peter Verbeke. Paul est un attaquant polyvalent de 20 ans au très grand potentiel athlétique. Il combine puissance et vitesse, il montre aussi de belles choses en possession de balle. Il n’a pas encore développé tout son potentiel, mais c’est un joueur avec lequel nous pouvons travailler."