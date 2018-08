Le Sporting Anderlecht a annoncé ce mercredi matin le transfert de l'Anglais James Alexander Lawrence. Ce joueur de 26 ans jouait à Trencin en Slovaquie et évolue au poste de défenseur central. Il est gaucher.

Le joueur a été formé dans son pays natal (à Arsenal et aux Queens Park Rangers) et aux Pays-Bas (notamment à l’AFC Ajax et au Sparta Rotterdam). Il maîtrise donc le néerlandais.

De quoi anticiper l'éventuel départ de Kara.