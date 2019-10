Anderlecht se défait sans trembler de Saint-Trond pour le retour de Vercauteren

Anderlecht a gagné pour le retour de Franky Vercauteren ! Les Mauves ont battu Saint-Trond 4-1. Les Anderlechtois ont commencé par dix très bonnes premières minutes couronnées par deux buts. Un coup franc de Nacer Chadli et le 1er but du jeune Marco Kana (17 ans). En deuxième mi-temps, Yohan Boli a réduit le score, rendant un peu d’espoir à Saint-Trond mais de courte durée. Auteur d’une belle prestation, Kemar Roofe a ensuite marqué, lui aussi, son premier but. Chadli y est ensuite allé de son doublé. Le score était alors scellé, 4-1. Du rythme, des sourires et une victoire, Anderlecht s’est fait plaisir ce dimanche soir avant un nouveau match important le week-end prochain face à Eupen.