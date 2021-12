Anderlecht se balade sur la pelouse d’un Seraing fade (0-5), les Mauves signent leur quatrième victoire consécutive

En dominant Seraing 0 à 5 dans un match à sens unique, Anderlecht enregistre sa quatrième victoire d’affilée et la troisième en championnat. Cette rencontre gagnée en 18ème journée permet aux Mauves de rester à la cinquième place du classement.

Rien à signaler dans les premières minutes de jeu, les équipes s’équilibrent et s’échangent la possession. Les homes de Vincent Kompany se montrent toutefois un peu plus incisifs même s’il n’y a pas encore de quoi faire peur aux Sérésiens.

Au quart d’heure de jeu, seule une grosse possibilité s’est présentée pour les Anderlechtois, toujours rien pour les Métallos dans ce match qui démarre très doucement.

C’est sans compter sur Christian Kouamé qui trompe le gardien sérésien à la seizième minute et lance le match pour les Mauves (0-1). Refaelov se sert de cette impulsion pour marquer grâce à une passe de Sergio Gómez et confirmer la domination d’Anderlecht seulement deux minutes après le premier but inscrit (0-2).

Il ne faut pas crier victoire trop vite. Les Sérésiens ont des ressources, ils l’ont d’ailleurs montré lors de la 17ème journée face au Club de Bruges. Menés 2 à 0, les Métallos étaient revenus au score en quelques minutes et n’avaient pas rendu la tâche facile aux Blauw en Zwart durant ce match.

Malgré tout Seraing patine et reste impuissant dans cette première mi-temps durant laquelle Anderlecht se balade. À cause d’une mauvaise relance sérésienne, Zirkzee, très présent dans cette partie, récupère facilement le ballon qu’il envoie en pleine lucarne quelques minutes avant la pause. Seraing boit la tasse.

Début de seconde mi-temps 100% anderlechtoise. À peine monté sur le terrain, Refaelov loupe de peu le 0-4. Une demi-heure avant la fin Seraing, apathique et abattue, ne peut plus rien espérer. Même si elle se montre moins offensive, l’équipe des Mauves reste solide.

Moins de vingt minutes avant le coup de sifflet final, Anouar Ait El Hadj enfonce le clou et creuse encore l’écart au marquoir. Le match étant plié depuis longtemps, c’est juste pour la forme (0-4).

Comme si le match n’était pas assez compliqué comme ça, Guillaume Dietsch, le gardien sérésien se fait exclure. Comme tous les changements ont été faits, c’est un des joueurs, Théo Pierrot, qui se retrouve dans les cages face à Benito Raman qui tire le penalty et marque le cinquième but de la soirée pour les Mauves (0-5).

Sans surprise, Anderlecht s’impose (trop) facilement sur la pelouse d’un Seraing invisible et au niveau catastrophique dans cette rencontre. Un " jour sans " pour les hommes de Jordi Condom.