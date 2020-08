Anderlecht sauvé par un pestiféré : "C'est incompréhensible, Trebel doit être titulaire"

Un but et un assist : Adrien Trebel a été exemplaire pour le Sporting d’Anderlecht face au KV Ostende lors de la 4e journée de Pro League. Menés 2-0, les Mauves ont finalement partagé l’enjeu (2-2).

"Vincent Kompany ne voulait plus de Trebel car il voulait aligner des jeunes, comme Sambi Lokonga au milieu de terrain. Le projet ne se déroule pas tellement bien et Trebel fait son retour. Il a été malin, il est resté calme, il n’a pas fait de déclarations durant les derniers mois. Il apporte son expérience aux jeunes joueurs. Si Kompany ne s’était pas blessé et qu’il n’était pas devenu entraineur… Maintenant, il lui faut un joueur d’expérience sur le terrain et, pour lui, c’est Trebel, ce n’est plus lui", indique Nordin Jbari sur le plateau de La Tribune.

Philippe Albert glissant lui ensuite un petit rappel historique assez juste : "Après son transfert du Standard, il a été adopté directement par les supporters anderlechtois. Il recevait une standing ovation à chaque fois en fin de match. Je ne comprends pas pourquoi Trebel n’est pas titulaire dans cette jeune équipe. Chapeau pour sa mentalité : combien de joueurs auraient pu dire ‘je m’en fous, je prends mon argent et j’attends la fin de mon contrat’ ? Ce n’est pas son cas. Il travaille et il fait son job. On a toujours dit que Trebel devait être titulaire."

"Il y a un peu d’hypocrisie dans ce débat. On ne découvre pas Trebel, tout le monde sait que c’est un super joueur. On sait qu’il n’a pas joué car il est estampillé ‘Mogi Bayat’ et qu’il y a eu un problème entre ce dernier et Marc Coucke. Je n’ai jamais compris pourquoi on se passait d’un joueur comme celui-là", pointe lui Thierry Luthers.

Avant la conclusion laissée à Khalilou Fadiga : "Je note l’intelligence de Kompany et de Trebel, qui a du professionnalisme, de la technique et la mentalité. Trebel a la facilité avec le ballon au pied, mais ce n’est pas un garçon qui fait des problèmes dans le vestiaire. Il encourage ses équipiers, même s’il est en tribune. La classe de Kompany qui dit devant tout le monde que Trebel était indispensable alors qu’il disait l’inverse il y a peu. Il reconnait à demi-mot s’être trompé. Trebel a toujours été un des meilleurs du championnat à ce poste. C’est incompréhensible : quand il est prêt, Trebel doit être le premier joueur sur ta feuille de match."