Anderlecht – Saint-Trond : Le Sporting engrange son 1er succès grâce aux recrues et à Dimata

Anderlecht a battu Saint-Trond dans le cadre de la deuxième journée de Pro League (3-1). Après avoir lâché deux unités à Malines, le Sporting a cette fois conservé son avantage pour remporter son premier succès de la saison. Bogdan Mykhaylichenko a marqué un but et les esprits pour sa première titularisation. Landry Dimata et Percy Tau ont aussi secoué les filets.



Les Mauves se replacent dans le sillage du Beerschot et Charleroi à la troisième place.



A un tir hors cadre de Keito Nakamura (2e), Anderlecht répond par un beau mouvement collectif. A l’initiative de l’action, Michel Vlap ne peut conclure après un bon centre d’Anouar Ait El Hadj (8e). Ça tâtonne des deux côtés.



Mykha droit devant, droit au but



Le STVV presse les milieux du Sporting. Privé de temps et d’espace, le trio Trebel-Vlap-Zulj enregistre trop de déchets à la construction. Et quand les passes n’arrivent pas, difficile de mettre du rythme et de déstabiliser un adversaire bien en place. Pour ses débuts mauves, Bogdan Mykhaylichenko apporte son impact et son envie. Jérémy Doku percute et décoche deux frappes coup sur coup (19e et 21e). Sans grand danger pour Kenny Steppe.



Le match manque de folie et d’intensité. Mykha continue de dévoiler sa carte de visite. La recrue ukrainienne trace tout droit au cœur de la défense trudonnaire. Il passe cinq hommes en revue et ajuste Steppe du gauche (41e, 1-0).



Dimata… 598 jours plus tard



La rencontre bascule définitivement peu après la pause en trois temps. Acte 1 : Ibrahim Sankhon essuie ses crampons sur le mollet de Doku. Acte 2 : après consultation du VAR Lawrence Visser transforme sa jaune et rouge. Acte 3 : sur le coup franc consécutif à la faute Landry Dimata place une tête précise au fond des filets (2-0, 50e). Nany retrouve la joie du buteur 598 jours après sa dernière réalisation.



Déconcentration et stress inutile



Le break est fait et en supériorité, tout est plus facile. Le N.9 bruxellois fait trembler la barre (55e). Franky Vercauteren offre quelques minutes à Percy Tau et Antoine Colassin. Anderlecht gère la montre et fait circuler la balle. Les Mauves s’endorment. Nelson Balongo, monté au jeu, en profite, glisse le ballon entre les jambes de Van Crombrugge sur le seul tir cadré du STVV. Ce but fait resurgir le spectre d’un remake du scénario malinois du week-end dernier. D’un lob aussi joli que précis, Percy Tau rassure tout le monde (3-1).