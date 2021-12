Anderlecht reçoit Saint Trond ce mardi dans le cadre de la 19e journée de Pro League. Une rencontre à suivre en direct audio et commenté.

> Le match en direct audio

9/9 pour le Sporting, 0/9 pour les Canaris, les deux équipes affichent des courbes de performances opposées et la forme du moment parle clairement en faveur des Mauves. Kompany et ses hommes sont sur une bonne série et ils comptent bien la poursuivre.

Aux trois succès en championnat, il faut ajouter la qualification de Coupe, de quoi se présenter avec quelques certitudes sur la pelouse du Lotto Park. Notamment offensive, puisque les Bruxellois ont enquillé 11 goals en trois matches avec 6 buteurs différents.

Lors du match aller, Anderlecht avait concédé l’un de ses 7 partages dans les arrêts de jeu et après avoir mené deux fois.