Anderlecht s'offre l'Ajax à deux reprises, Santini et Dimata buteurs, Charleroi battu

Le RSC Anderlecht est sorti vainqueur à deux reprises de son duel face à l'Ajax Amsterdam, vice-champion des Pays-Bas. Après l'avoir emporté plus tôt dans la journée (3-5), les Bruxellois ont gagné 1-3. Charleroi, de son côté, s'est incliné aux Pays-Bas face au FSV Mayence 05, un club de Bundesliga, sur le score de 2-0.

Au stade olympique, Ivan Santini a ouvert le score à la 17e minute pour les Mauve et Blanc. Le Brésilien David Neres a cependant rétabli l'égalité trois minutes plus tard. En deuxième période, Landry Dimata (57), arrivé en provenance de Wolfsburg, a remis les visiteurs aux commandes sur penalty. Finalement, Ivan Santini a inscrit son deuxième but de la soirée à la 65e minute.

Plus tôt dans la journée, les Bruxellois l'ont emporté face au même adversaire lors d'un premier match amical sur le score de 3-5. Edo Kayembe (6e), Mohammed Dauda (47e), Ryota Morioka (59e et 91e) et Knowledge Musona (83e) furent les buteurs côté anderlechtois. Hassane Bandé, qui est arrivé dans la capitale néerlandaise pour huit millions en provenance du KV Malines, est sorti blessé à la 11e minute. Le Burkinabé, qui a subi une fracture du péroné, ne jouera plus cette année.

Dans la ville néerlandaise de Tegelen, Charleroi s'est incliné face au club allemand de Mayence. Daniel Brosinski (45e+1) a ouvert le score sur penalty en première période avant que Anthony Ujah (64e) n'alourdisse le score après le repos.

Enfin, deux clubs de Division 1B étaient également en action vendredi. Tubize s'est incliné face à Saarbrucken (1-0), club de quatrième division allemande. De son côté, Westerlo a obtenu un match nul face à Boluspor (2-2), une formation de deuxième division en Turquie.