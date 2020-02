Anderlecht s’incline à Malines et dit probablement adieu à ses derniers espoirs de playoffs 1

Le faux-pas de trop pour Anderlecht ? On n’en est pas encore là, mathématiquement du moins, mais en s’inclinant sur le terrain d’un Malines, pourtant prenable, les Mauves ont probablement signé leur arrêt de mort dans leur course effrénée aux play-offs 1 (0-2).

Pourtant bien en jambes en début de match, les Mauves auraient pu (dû) ouvrir la marque. Mais ni Joveljic, ni Cobbaut, ni Amuzu ne sont parvenus à cadrer leurs envois respectifs. Et quand l’arbitre a ensuite annulé un but pour un hors-jeu de Vlap, oublié de siffler un pénalty qui pouvait pourtant être octroyé, et que Doku s’est bêtement fait exclure, on s’est dit qu’Anderlecht avait probablement laissé passer sa chance.

Impression confirmée par la suite. Malines, jusque-là en hibernation, s’est réveillé. A commencé à gagner certains duels, à enchaîner les corners. Au final, le premier but du match est tombé juste après l’entracte, d’une merveille de frappe à ras de terre d’Hairemans. Un goal de retard que les Mauves ne sont jamais parvenus à combler. Malgré leurs efforts, les changements opérés par Vercauteren ou la bonne prestation d’ensemble de Joveljic.

Pis encore, ils ont encaissé un deuxième but, des oeuvres du tout jeune Aster Vranckx...dix-sept ans à peine et parfaitement placé pour astucieusement reprendre un corner mal dégagé. 0-2 score final et une désillusion de plus pour la classe biberon anderlechtoise. Battue ce samedi soir par...encore plus jeune qu’elle.

Au classement, le Sporting plafonne à la 9e place avec 34 points. Son adversaire du soir profite de ces trois points prépondérants pour s’immiscer aux portes des playoffs avec 37 unités. Rappelons que le dernier strapontin qualificatif est détenu par Genk avec 38 points. Quatre de plus que le Sporting et un match de plus à disputer. Et ce, alors qu’il n’en reste plus que 12 à distribuer.