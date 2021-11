Anderlecht s’incline à l’Antwerp et concède sa première défaite depuis le mois d’août

Le matricule 1 voulait conforter sa place dans le top 4 tandis que les Mauves avaient pour but de s’en rapprocher grâce à une belle série de dix matches sans défaite.

Après un long round d’observation, ce sont les Anversois qui se montrent dangereux via une frappe lointaine de Frey qui finit sa course dans les tribunes. Quelques minutes après, Radja Nainggolan est proche d’inscrire le but du weekend mais sa frappe surpuissante à l’entrée de la surface s’écrase sur la barre transversale.