Anderlecht s'incline 1-2 en amical contre le Fortuna Düsseldorf

Anderlecht - Ostende : Le résumé - Pro League - 1ère Journée - 28/07/2019 Vincent Kompany et Simon Davies avaient sans doute rêvé d’autres débuts pour cette saison "du renouveau". Anderlecht s’est en effet incliné 1-2 face à Ostende. Les Anderlechtois avaient pourtant bien démarré la rencontre avec l’ouverture du score de la recrue estivale Michel Vlap (13e). Mais Ronald Vargas a égalisé six minutes plus tard. Anderlecht a ensuite mis le pied sur la rencontre, sans parvenir à concrétiser. Ostende a été opportuniste en prenant l’avantage à un quart d’heure de la fin par Fashion Sakala, 1-2. Premier match et première défaite pour Anderlecht cette saison. Samir Nasri est monté à l’heure de jeu. Vincent Kompany a disputé l’ensemble de la rencontre.