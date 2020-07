Anderlecht s'impose deux fois contre Saint-Etienne... mais perd Kompany

Ce samedi après-midi, le Sporting d'Anderlecht dispute deux parties amicales, de 75 minutes chacune, contre la formation française de Saint-Etienne.

Grâce à Michel Vlap, sur penalty, et Kemar Roofe, les Mauves ont remporté 'la première manche' (1-2, le but des Verts, sur penalty aussi, a été inscrit par Ryad Boudebouz). Ils ont toutefois perdu Vincent Kompany, le capitaine et défenseur étant sorti avant la fin de la partie sur blessure. Le Diable rouge se tenait l'arrière de la cuisse gauche.

Rebelote

Le deuxième match, qui s'est tenu pratiquement dans la foulée du premier, a encore souri au RSCA. Anderlecht a cueilli les Verts à froid. Sur le premier corner, Stefan Bajic a repoussé une tête mais n'a rien pu faire sur une reprise de Hannes Delcroix au milieu d'une défense figée (2e, 0-1).

Grâce à de bonnes transmissions entre les lignes, Anderlecht, avec notamment Landry Dimata et Adrien Trebel, est parvenu à contrecarrer le pressing des Stéphanois tant en se procurant des belles opportunités.